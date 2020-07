Juliana Oxenford marca estilo con un mini vestido maternal que desafía estereotipos

Juliana Oxenford es una mujer que a diario se impone frente a las pantallas de ATV con su frontal e incisivo estilo para ejercer su labor de periodista el cual también se refleja en su forma de vestir que no cambia con el paso del tiempo.

Desde que anunció su embarazo la conductora de televisión no ha perdido la costumbre de llevar sus clásicos minivestidos, salvo algunas ocasiones, pues son parte esencial de sus outfits. Ya en una ocasión la periodista cuestionó que las mujeres embarazadas no puedan llevar minifaldas, pero con este look ha dejado muy en claro su posición.

Juliana Oxenford en Instagram y sus mini vestidos maternales predilectos

Juliana Oxenford no teme apostar por looks osados que combinen colores vibrantes para destacar sus looks. Y es que así como en su carrera profesional, la mujer de prensa prefiere ir a contracorriente y lucir mini vestidos que muchas personas podrían considerar poco apropiados para una embarazada.

Recientemente mostró un dulce vestido azul de encaje que mezcló con unos stilettos nude para su programa Noticias al estilo Juliana. Esta vez hizo lo propio, pero con un vestido del mismo tono de los zapatos al que le agregó un nuevo peinado que le otorgó un toque ‘sweet’.

La presentadora de noticias apostó por un minivestido de corte princesa y escote en V que modeló su flamante barriguita de embarazo. Además, Juliana le agregó una cadena dorada a su look y recogió su bob con una media cola que le añadió un guiño maternal.

Y aunque la periodista también ha optado por variar sus outfits y llevar leggings con blusas, no cabe duda que los mini vestidos son y seguirán siendo una de sus prendas favoritas en cualquier estación del año y sin importar si está embarazada o no.