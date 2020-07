Melissa Klug y Jeremy Farfán sorprenden con outfits deportivos similares

Melissa Klug nunca pierde la oportunidad de mostrar cuánto ama a sus hijos, razón por la cual siempre comparte fotografía de ellos y sus momentos juntos en sus redes sociales.

Esta vez, ‘La Blanca de Chucuito’ publicó un ‘recuerdo’ en sus historias de Instagram en la que se le observa posando junto al hijo que tiene con el futbolista Jefferson Farfán, ambos luciendo outfits deportivos oscuros.

A simple vista, podríamos decir que Melissa Klug y su hijo Jeremy Farfán se pusieron de acuerdo para hacer ‘match’ con sus outfits puesto que los dos se inclinaron por la moda loungewear/athleisure y en ambos looks predomina el color negro.

Lo cierto es que no sería la primera vez que Melissa Klug comparte looks con sus hijos, pues hace unos días vimos cómo Melissa Lobatón conquistó con un calzado similar al de su madre. Si bien en esta ocasión los outfits de la chalaca y Jeremy eran similares más no son iguales, ¡ambos se han adueñado de sus looks!