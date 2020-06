5 motivos para probar el corte de cabello midi, el más triunfador entre las celebrities

Más allá de las tendencias apostar por un corte de cabello corto tiene muchos más beneficios de los que podríamos imaginar. Si estabas buscando algunos motivos para recortar tu melena te compartimos algunas razones para que renueves tu estilo.

No dejes que nada ni nadie decida cómo debes llevar tu melena. No obstante, estamos estamos seguras que con estas razones te enamorarás del corte midi, con el cual muchas celebrities ya están triunfando.

No hace falta secarlo por mucho tiempo

Si te gusta bañarte por la noche y no quieres abusar de la secadora para no maltratar tu pelo llevar tu cabello corto será de gran ayuda. Muchas veces no es necesario utilizar la secadora pues al aplicar un poco de crema de peinar y dejarlo al aire se consigue un look muy natural.

Es más fácil de peinar

Si tu melena se enreda mucho porque tienes las puntas del pelo resecas entonces recortar considerablemente su largo puede ser una gran opción. Con solo echar un poco de mousse y trenzar tu pelo antes de dormir tendrás unas ondas surferas súper prácticas.

Puedes probar nuevas tendencias capilares

Además, con el cabello corto puedes animarte a probar nuevos estilos en tu melena como el shaggy o darle muchas capas para que se vea más voluminoso. Podrás cambiar de look fácilmente con solo agregar algunos cambios en tu melena. Y, si quieres probar algún tinte no tendrás que gastar demasiado ni tendrás que estresarte tanto por su aplicación.

Las ondas sueltas y el messy bun se ven mejor

No cabe duda que el cabello corto va a juego con las ondas ligeras y casuales tal como algunas celebs lo llevan Aunque también hay quienes prefieren modelarlo completamente lacio. De cualquier forma es tan versátil que podrás experimentar con un estilo distinto cada día.