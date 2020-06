“Covisetas”: ¿Cómo generar conciencia a través de nuestros outfits?

Desde que la pandemia por la COVID-19 inició todos hemos pasado más tiempo en casa con looks bastante cómodos y quizá las veces que hemos tenido que salir no hemos meditado mucho acerca de nuestro outfits. No obstante, así como con las mascarillas, podemos enviar un mensaje a través de nuestra ropa.

Este concepto lo tienen claro en España por lo que la plataforma "Personas por la Investigación en España" (Pepines) ha creado unas camisetas, bautizadas con el nombre de "covisetas", para tratar de concienciar a la sociedad de la importancia del uso de mascarilla, la higiene de las manos y el distanciamiento social.

"Mi libertad termina donde empieza la tuya...a unos dos metros" o "¿Te lavas las manos o te lavas las manos?" son algunos de los mensajes que muestran las "covisetas", camisetas que conciencian sobre la necesidad de interiorizar el protocolo de la nueva normalidad.

"Es un proyecto sin ánimo de lucro para favorecer la investigación de la COVID-19", ha explicado este jueves Pablo Saracho, uno de los dos fundadores de la plataforma, quien añade que esta idea nace de la inquietud de los ciudadanos "por la falta de recursos para la investigación en el mundo en general, y en nuestro país en particular".

Aún se necesita mucha concienciación, la sociedad no está adaptada a los protocolos de la nueva normalidad, por ello, la plataforma insiste en la necesidad de adaptarse a la resaca de la pandemia, en la que todavía no se ha conseguido vencer al virus, los contagios siguen siendo una realidad.

"El miedo a un rebrote sumado al tiempo que se tardará en conseguir una vacuna nos llevó a pensar qué podríamos hacer para ayudar en esta nueva etapa de la crisis sanitaria", dice Mayte Ruiz de Velasco, profesional de la mercadotecnia y una de las creadoras de la iniciativa.Lo primero en lo que se pensó fue en difundir los mensajes de protección que salvan vidas y economías, "esas frases que los sanitarios se han hartado de decir, y de paso recaudar fondos", añade Ruiz de Velasco.

Hay una gran labor por delante. "No queremos que la nueva normalidad acabe por convertirse en la norma, sino que queremos que todo esto termine", explica Ruiz de Velasco.

"Cuando te pones una camiseta te lo recuerdas a ti mismo, a tu amigo cuando paseas, y a la sociedad cuando lo difundes", puntualiza Saracho, quien asegura que la "recaudación de la venta" de estas camisetas irá destinada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como apoyo en la búsqueda de una vacuna o cura para la COVID-19.

Con información de EFE