¿Piel sensible? Usa estos 3 ingredientes en tratamientos para cuidar tu cutis

La piel sensible no es un asunto para tomarse a la ligera, y es que a diferencia de otras personas, no todos los tratamientos de belleza o productos son aptos para ti pues tu cutis puede reaccionar violentamente a casi todo.

Afortunadamente, existen algunos insumos naturales que son aptos para las pieles sensibles. A continuación te contamos cuáles son y cómo puedes usarlos en mascarillas para mimar y calmar tu cutis.

Manzanilla

Es uno de los ingredientes más conocidos para tratar la piel sensible y condiciones cutáneas como la rosácea. Puedes refrescar tu cutis roseándote un poco de agua de manzanilla (o ponerte las bolsitas empapadas) para disminuir la sensación de calor, irritación y la comezón.

Avena

Tiene propiedades calmantes, desinflamantes y refrescantes que nutren la piel gracias a los antioxidantes y alto contenido de fibra que tiene. La dermatóloga Claudia Hernández le dijo a Glamour que “lo ideal no es ponerla directa, debe diluirse en agua, hervirla, licuarla, colarla y dejarla enfriar. En pieles irritadas usar a manera de compresas”.

Agua de rosas

La rosas son rica sen vitaminas que hidratan, suavizan, disminuyen el enrojecimiento y sensibilidad del cutis ya que mantienen el pH balanceado. Los expertos recomiendan rociar agua de rosas después de la limpieza facial, esperar unos minutos hasta que se absorba completamente y luego continuar con tu rutina de belleza habitual. Aquí te contamos como hacer tu propia agua de rosas.

Así que ya lo sabes wapa, si tienes la piel sensible no dudes en probar estos ingredientes naturales en los tratamientos de belleza que gustes para cuidar y mimar tu cutis.