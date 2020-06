Tips para combinar los colores, según tu estilo

Algunas chicas ya tienen un estilo definido y otras están en búsqueda de él. Algunas se orientan a el estilo romántico, otras tradicional, clásico y creativo. Según nuestros gustos adoptamos las prendas que usamos en nuestras outfits.

Así que si te gusta el estilo creativo, hablaremos sobre los colores que no pueden faltar en su armario. ¿Estás lista?

Amarillo

Muchas chicas no se animan a llevar prendas amarillas porque sienten que no va con sus tonos de piel. Otras aseguran que es un color súper difícil de combinar. No obstante, las chicas de con este estilo saben que no pueden faltar algunas prendas en las diferentes tonalidades de amarillo.

Verde

El verde es un color que da vida y llena de energía. No dudan en usarlo para diferentes eventos. Además, saben que los accesorios siempre funcionan.

Rosa

Las chicas de estilo romántico adoran el rosa y es el color que llevan como estandarte. Sin embargo, para las chicas creativas es una gran opción para crear looks de ensueño. Así como los otros colores, no pueden faltar algunas prendas rosas; no importa si se trata de rosa claro o fucsia.

Rojo

Para los momentos de atrevimiento, el rojo es sin duda la mejor elección. Las chicas creativas se aventuran a hacer creaciones estupendas con este y otros colores. Por ejemplo, mezclar rosa y rojo para ellas no es impedimento.

Azul

El azul es un color que va bien con todas las chicas y gracias a las diferentes tonalidades que hay, se presta para combinar incluso en conjunto.

En resumen

Las mujeres que tienen el estilo creativo son osadas, así que no tienen miedo de usar todo tipo de colores. Su principal característica es que les gusta innovar. Por ello, combinan todas las tonalidades en un mismo outfit sin temor a equivocarse.