¿Cómo sacarle el máximo provecho a tu polera en diferentes looks?

Así como las leggins, los pantalones de buzo o incluso los biker shorts, las poleras también se han convertido en uno de los básicos del confinamiento, pero tienes que saber que puedes sacarle el máximo provecho.

Y es que, aunque no lo creas, esta prenda puede funcionarte para una gran variedad de looks, desde los más básicos y sencillos, hasta algunos un tanto más atrevidos. Aquí te mostraremos algunos que puedes probar.

Con Leggins metálicos

Si ya de por si usabas las poleras, quizá, con tus leggins deportivos favoritos, ¿por qué no darle un giro con tus leggins metálicos? Definitivamente le darás una onda más casual y te verás radiante.

Con falda lápiz

Para esos días de invierno en los que no necesitas verte tan formal pero de todas maneras quieres llevar una falda, este es el look. Puedes apostar por un faldas lápiz de estilo cuero para un mejor look.

Con jeans

Uno de los básicos son los jens y si que combinan perfecto con tus poleras, además puedes apostar por llevar sobre ella una casaca denim, verás que el resultado es realmente fantástico y con mucho estilo.

Con short o faldas de tela

Si quieres jugar a un estilo diferente, definitivamente las faldas y los shorts son para ti. Puedes apostar por alguna de estampado o las clásica de estilo denim. Es más, si es temporada de invierno, no dudes en combinarlo con unas panties y unas botas de estilo militar.