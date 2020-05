Identifica cuándo es momento de cambiar de brasier

Estamos en tiempos donde la cómoda lo es todo, por ello nuestro brasier tiene que ser parte de esta ecuación. Si bien no podemos salir a comprar existen muchas tiendas online que tienen precios accesibles para te compres un sostén nuevo, pero antes te compartimos algunos tips para que sepas cómo cambiar de prendas interiores.

Ropa desahogada

Podrá ser el brasier más cómodo del mundo, incluso el que más te gusta, pero si está roto es motivo para deshacerte de esa prenda. El encaje suele ser una de las telas más comunes, más si esta va sobre las demás. Si notas que la tela está rota o desgastada, ya es necesario que lo deseches.

¿Lastima, pica y se ve mal?

Después de la aparición de los tops y brasieres sin varillas, las mujeres enloquecieron. La comodidad que proporcionan dichas prendas encantó a la comunidad femenina, pues se olvidaron de las marcas y ropa muy ajustada. Cabe mencionar que en ciertas ocasiones las varillas son importantes. Es preciso que cuando notes que una de las varillas se ha roto o salido del borde de la tela, tienes que pensar en botarla. Las varillas pueden lastimar, hasta picar y cortar la piel, no te aferres a piezas que están más que listas para ser depositadas en la basura.

¿Y si mejor lo guardo?

Después de los puntos anteriores ¿aún piensas conservalo? Por mucho que te guste y lo sientas cómodo, no es bueno que guardes ropa que ya no necesitas o que está vieja. Solo imagina usar ese brasier y que tengas un encuentro íntimo… ¡Qué roche! Los agujeros y las esponjas que están a la vista también son señales para desechar ese brasier. La talla es importante. Es malo que uses prendas que te ajusten tus senos, pues se pueden desbordar y tampoco es viable usar un brasier que te quede grande. Si el tamaño de tus senos aumenta o disminuye, es mejor que compres ropa interior nueva.

¿Cada cuánto tiempo renuevas tu ropa íntima? Cuéntanos a través de los comentarios.