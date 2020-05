¡Cabello de impacto! Tips para que tu pelo se mantenga fuerte y sano por más tiempo

En España los salones de belleza ya pueden comenzar a operar con todo el protocolo de seguridad requerido tras la desescalada por el confinamiento del COVID-19. Y uno de sus mejores estilistas comparte sus tips de belleza para no dañar nuestro cabello estos días de cuarentena.

Nos referimos al peluquero Alberto Cerdán quien ya logró abrir las puertas de su estética tras varias semanas de haber estado cerrado a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Mientras la agenda se llena, el reputado peluquero brindó las claves sobre cómo cuidar el cabello en casa y que locuras no hacer: "Hay varias cosas que no tienes que hacer si estás confinada. Estamos bien, nuestros familiares están bien pero a nuestro cabello le ha pasado de todo, nos lo hemos cortado, habremos hecho flequillos... Yo estas iniciativas las quitaría", explica en declaraciones a Europa Press.

¿Cómo evitar que el cabello se estropee en cuarentena?

"En estos momentos puedes ir al salón a comprar los productos que necesitas y después hay otra cosa, no te estreses, falta poco (para ir superando el confinamiento)".

La humedad, un factor muy negativo para la salud de nuestro cabello: "Para cuidarse hay muchos tratamientos pero intenta no acercarte el secador mucho, sécate siempre el cabello cuando estés en casa, no lo dejes húmedo". "Y después dos recomendaciones, cuando te laves, hazlo dos veces con champú con masajes, no rompas el pelo y después las mascarillas solo 15 minutos", recomienda Cerdán.

"Y después dos recomendaciones, cuando te laves, hazlo dos veces con champú con masajes, no rompas el pelo y después las mascarillas solo 15 minutos", recomienda Cerdán.

Cerdán advierte, de un hábito que realizamos mucho en casa o en verano, pero que para él es un gran problema: "Las mascarillas puedes utilizar como una crema hidratante después del lavado pero para que nutra necesitas 15 minutos, no seas loca, no estés toda la noche con la mascarilla".



(Con información de Europa Press)