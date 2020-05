¿Aún no tienes problemas para elegir tus sostenes? Te contamos cómo hacerlo

Escoger un brasier debería ser una tarea fácil, cuando lo haces a ojo. No obstante, hay un montón de señales de que tienes el sostén equivocado. Para que de ahora en adelante tengas la ropa interior perfecta, esta es la forma de elegir correctamente.

¿Cómo saber que te queda?

Debes poder meter un dedo entre la varilla de la prenda y tu cuerpo, no tiene que estar muy suelto ni súper ajustado.

Debes poder levantar el tirante aproximadamente 2.5. cm o 3 dedos.

La banda de la espalda no debe quedar alta ni apretarte. Si es el caso debe estar ceñido en los tirantes. Si aun así se eleva es la talla incorrecta.

Si jalas la banda de la espalda debe hacer una separación de unos 5 cm.

No debe salirse ninguna parte de piel por el bra. La copa debe amoldarse si tu busto la rebaza pasa a la siguiente talla.

Otra forma sencilla de saberlo es probar el sostén con una camisa muy entallada para ver como se ve el bra en tu cuerpo.

Si no le atinaste a la talla

No te preocupes el 80% de las mujeres no sabe elegir correctamente la talla. Algunas veces escogemos más y esto se nota a través de la ropa. Cuando tienes el sostén incorrecto se nota, es más hasta lo puedes llegar a sentir en tu piel. Cuando no es el indicado es muy probable que se te salga parte del busto o bien que este tan justo que la ropa se te ve con gorditos. Escoger la talla de bra la primera es más una cuestión de suerte. Porque no muchas tenemos la suerte de tener una guía. Pero ahora la tienes.

Busca el sostén correcto, pero también busca tu estilo personal en cada una de las prendas que uses en el día a día.