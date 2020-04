Los 'glossy lids' regresan con nuevas claves para conseguir un look profesional

Todas recordamos cuando las ‘glossy lids’ o párpados de vinilo se apoderaron del mundo ‘beauty’ el año pasado. Y, si bien nunca pensamos que esta tendencia desapareció por completo, sí vimos cómo lentamente se disipó; hasta ahora.

Muchos expertos en belleza han acordado que este look de maquillaje ha vuelto ser ‘hot’ en cuanto a tendencias, sin embargo, como toda corriente, esta ha vuelto con unos ligeros cambios que podemos tomar como tips de maquillaje/belleza para perfeccionar este look.

Cuando empezó la tendencia, los colores pasteles y los tonos llamativos eran los que protagonizaban los looks de los párpados, mientras que el resto del maquillaje se mantenía neutro y algo mate.

Ahora, eso ha cambiado y se ha adaptado a las nuevas tendencias de belleza.

Por ello, ahora los looks de los párpados no solo llevan sombras llamativas, también lucen los delineados de moda, nuevas sombras (en tonos metálicos y acabados iridiscentes) pero sobre todo, ahora ese efecto ‘glossy’ se ha trasladado a la piel, consiguiendo un total look que transmita ese sentido de humedad y frescura en todo el rostro.