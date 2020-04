Para unas manos limpias, aprende a hacer un jabón de glicerina y canela en casa

Durante estos días de cuarentena y para la prevención del coronavirus, el lavado de manos es fundamental, sin embargo, si quieres cuidar mejor tu piel, un jabón de glicerina es una gran opción.

Por ello, si aún no lo has probado y la canela es uno de tus aromas favoritos, no dudes en hacer este jabón casero de glicerina y canela en pocos pasos y en la comodidad de tu casa. Toma nota.

Jabón de glicerina y canela

Para esto necesitarás.

1 cucharada de canela en polvo

1 jabón de glicerina

10 gotas de aceite de canela

Prepáralo así

Comienza derritiendo el jabón de glicerina por completo hasta tenerlo líquido.

Luego, quítalo del fuego y mezcla por completo con el aceite y el polvo de canela.

Cuando todo esté integrado, pon la mezcla en un molde y enfría por completo.

¿Qué beneficios tiene usar jabón de glicerina?

Además de ser un completo hidratante, este tipo de jabón tiene un efecto calmante y refrescante para tener una piel suave y elástica.

Si tienes una piel sensible es de las más recomendadas para usar, pero eso no es todo pues también te ayudará a combatir arrugas y estrías

Recuerda Wapa que, para prevenir el contagio del coronavirus lo ideal es tener un correcto lavado de manos, además de mantener el aislamiento domiciliario durante estos días.