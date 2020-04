Conoce la técnica que aplicaron los peluqueros chinos para evitar contagios

La cuarentena en Perú debido a la pandemia del covid-19 ha sido extendida hasta el 12 de abril y, a menos que el Ejecutivo dictamine una nueva prórroga, se deberá volver a las actividades cotidianas. Sin embargo, sabemos que medidas como el distanciamiento social y la limpieza e higiene constante deberán permanecer.

No obstante, sabemos que muchas personas querrán ir rápidamente a realizar aquellas actividades que fueron restringidas en esta coyuntura por no ser estrictamente necesarias. Ante ello no surge la interrogante cómo deberían atender los salones de belleza y peluquerías para no poner en riesgo nuestra salud mientras vamos, por ejemplo, por un corte de cabello.

En China aplicaron el corte de cabello a distancia

El primer país que tuvo que lidiar con la pandemia del covid-19 fue China. Y ante esta situación muchos asiáticos encontraron una forma creativa y medianamente segura para continuar atendiendo a sus clientes durante la emergencia sanitaria.

En Youtube y otras redes sociales se viralizó varios videos en el que muchos barberos y peluqueros cortaban la melena de sus compatriotas con ayuda de unas varas y palos para colocar los cepillos, peines, secadoras de pelo y afeitadores.

“Las herramientas no funcionan tan bien como cuando las tienes en la mano, pero esto es por nuestra seguridad y la de los clientes”, comentó a la prensa Wu Junlong, propietario de una barbería de la provincia de Henan, en el centro de China, según declaraciones publicadas por el Daily Mail.

Y es que cuando culminó la cuarentena en en el gigante asiático la ciudadanía tomó conciencia de la importancia de continuar con el distanciamiento social a fin de mantenerse a salvo.

Al respecto, el fundador de JF Pro, Fu Jun, contó las medidas que tomaron para garantizar la seguridad de sus clientes. “Ahora intentamos lavar el cabello más rápido y cancelar servicios innecesarios para reducir el tiempo con los clientes. Mantenemos la puerta abierta todos los días. Una vez que los clientes con reservación llegan, les desinfectamos las manos y las suelas de los zapatos”.

Peluqueros chinos cortan cabello y aplican distanciamiento social