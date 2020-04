¿Quieres dejar el sostén? Conoce cómo lucir un escote usarlo

Cada día son más las chicas que ya no usan brasieres, además algunas prendas como los vestidos muestran pronunciados escotes. Para las que tienen poco busto digamos que no tienen muchos problemas, pero las que sí se preguntarán cómo acomodan el busto en su escote para que su look se vea impecable.

Ten en cuenta que, en muchos de estos casos, el secreto reside en que, básicamente, no se usa sostén sino que optes por otros métodos que realzan tus senos y que no se noten. Esta es la técnica que usan las celebrities de Holywood que se pasean por la alfombra roja con escotes de vértigo, el pecho realzado y sin presencia de sujetador.

Pasos a seguir:

1. Son varias las marcas que han sacado cintas adhesivas para lucir escotes sin sostén. Kim Kardashian es una de las divas que ha descubierto en las redes sociales que este ha sido su mejor truco para poder usar sus imposibles diseños.

2. Vamos a contarte ahora cómo puedes colocarte las cintas adhesivas para realzar el pecho de una forma muy notoria. Primero debes colocar la cinta debajo de la axila izquierda, por ejemplo, mientras levantas y juntas los senos para, así, crear un escote imponente. La cinta deberá pasar por debajo del pecho hasta que llegues a la axila derecha, deberá estar lo suficientemente tirante como para que junte los senos y cree un bonito escote.

Ahora deberemos hacer lo mismo pero comenzando a colocar la cinta en la axila derecha y llevándola hacia la izquierda pues, de esta manera, lograrás que la cinta quede mejor fijada y que el resultado sea lo que estamos buscando.

3. Pero, evidentemente, esta no es la única manera que existe de poder lucir escote sin sostén pues hay más alternativas para hacerlo. Otro de los métodos más usados son las copas de silicona que se adhieren a la piel consiguiendo, así, realzar el pecho, protegerlo y sujetarlo correctamente sin que tengamos que usar sostén.

4. Otras opciones radican en que vayas a tu tienda de lencería y escojas sujetadores de color carne que no tengan tirantes, de esta forma, te quedarás únicamente con la copa de la prenda que te elevará el pecho sin que se vea demasiado el sujetador. También puedes optar por aquellos diseños que tienen una tira transparente en la espalda y se atan por delante, algo perfecto para los vestidos que tienen escote por detrás.

Otras opciones como sujetadores cruzados o sin tirantes ni parte trasera es lo que podrás encontrar en las tiendas de lencería femenina ya que, la mayoría, se ha dado cuenta de la creciente necesidad de poder sujetar los senos sin tener que llevar un sujetador de a pie.

5. Si tienes el pecho pequeño, pero lo que quieres es disimular los pezones, no hay nada mejor como vestir con tu traje sin sujetador pero, eso sí, usando tapa pezones, un tipo de producto que se vende en las tiendas de lencería y que se colocan encima del pezón para evitar que se ponga erecto. Esta es una manera perfecta de poder disimular que vas sin sujetador y, así, poder lucir tu vestido sin ningún tipo de impedimento.