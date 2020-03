¿Quieres esconder tus canas rebeldes? ¡Pare de sufrir con este truco!

¡Dile adiós ahora mismo! Que tus canas rebeldes ya no te quiten más protagonismo. Aprende a disimularlas con estos trucos, pero no te preocupes, no te sientas mal, no eres la única en el mundo que busca la fórmula secreta para solucionar esta incómoda invasión que sufre tu cabello cuando los años empiezan a decirte que ya estás pasando a nuevas etapas de tu vida.

Mujeres sabias que han vivido lo suficiente para darse cuenta que todo en esta vida tiene solución. Wapa te trae los mejores consejos para recuperar el cabello que tenías, antes de la llegada de esos pelos blancos.

¿Las canas son difíciles de pintar?

Puede que sí, aunque no lo creas, debido a su forma, ya que, tiene una textura más fuerte, en comparación a la del cabello natural.

Además la aparición de las canas, muchas veces, es por una cuestión genética. Puede que tu madre, tu abuela o hasta bisabuela le hayan crecido sus primero pelos blancos, a determinada edad y con una textura fuerte.

Tinte natural para las canas

Esta es una gran opción muy famoso en el mundo oriental, nos referimos a la "India", donde los secretos de belleza abundan, aunque cada vez son menos ocultos para el mundo, como el caso de la "henna", un tinte que sirve para pintar el cabello, es decir; pintar las canas, entre otras cosas.

Sin embargo, la henna también funciona para otras cosas como: tatuajes, tinte para cejas y pestañas. Es una solución inmediata para muchas cosas.

Para aplicar este tinte, solo debes mezclar agua con henna. Por cada 5 cucharadas de henna, un vaso de agua de 200 mililitros. Luego, lo echas en tu cabello, en la zona de quesees pintar y listo. Esperas un momento hasta que tenga el color que desees.

Normalmente, la forma en como encontramos las canas en nuestra cabeza es por la zona de las raíces. En esta delicada parte, es donde descubrimos que los pelos blancos nos empiezan a invadir.

¿Jennifer López usa cubre raíces en el cabello?

Sí, así es. El truco estaba en unos pequeños polvos, que funcionan como cubre raíces, del tono casi del cabello de nuestra talentosísima Jennifer López. En una foto compartida por su Chtis Appleton, podemos ver cómo le echa unos polvos de tono marrón de la marca Color Wow, en la zona de las raíces.

Es un polvo especial para cabello, pero que no se aleja de la posibilidad de ser usada como sombra de ojos. Pues, del mismo modo que en el cabello, este podría ser una solución para darle color a tus ojos.