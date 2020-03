¡Rompieron las normas! Famosas que decidieron no depilarse las axilas

En el mundo de la belleza no todo está dicho, las mujeres cada vez se sienten más libre de expresar sus propias ideas e incluso imponer nuevas normas. Y aunque parezcan extrañas esas normas, ya están presentes entre nosotras.

Hasta hoy, depilarse las axilas eran parte de nuestras vidas. Pero ¿quiénes siguen esta extraña idea? Increíblemente, celebridades que lucen igual de divinas que como cuando se depilaban.

No podrás creerlo, pero estas famosas no han sentido ni la más mínima vergüenza de mostrar sus bellos de las axilas ¿tú lo harías?

Famosas siguen siendo bellas a pesar de sus vellos de más

La lista es larga, así que, empecemos por la diva del Pop, es decir; Madonna, quien totalmente libre y desinhibida demostró que no le importa llevar los bellos axilares en pleno verano y con poca ropa. Actualmente, ya no lleva las axilas así.

A la cantante Amaia Romero, también la hemos visto dejar esa zona de su cuerpo totalmente libre. Ha lucido sus axilas con pelos sueltos y ropa holgada como si fuera lo más normal del mundo, sin embargo, para sus fans, no deja de verse bella.

Gigi Hadid también es parte de esta lista. También atrevida y con mucha osadía mostró sus brazos y ese pequeño detalle que llamó más la atención; sus bellos axilares. Inevitablemente, la cantante causó revuelo con esta imagen tan reveladora.

Lady Gaga caracterizada por su irreverencia en cada una de sus presentaciones también se sumó a esta norma.

Y si hablamos de irreverentes, Miley Cyrus no se queda atrás, quien, en algún momento, a causa de su rebeldía también rompió con las reglas.

Le valió las cámaras y los micrófonos. Hace muchos años atrás, Julia Roberts, apostó por enseñar sus axilas no depiladas. Y años más tarde, lo volvió a hacer. Sin importar la ocasión ni el lugar. Ella lo volvió a hacer.

¿Por qué las famosas prefieren no depilarse las axilas?

Acto de rebeldía o ganas de que el mundo comience verlo como algo normal. No solo los hombres tienen vellos, las mujeres también, así que a comparación de un varón, nosotras tenemos que depilarnos por todas partes. Para estos ídolos es una forma de expresarse frente al mundo entero. De sentirse seguras y confiadas en los pasos que dan en la vida. Y sobre todo, de que no le importa lo que piensen los demás. Ellas siguen siendo bellas, a su estilo, pero muy bellas.

Algunas incluso siguen la idea de que mientras la mujer se sienta bella no importa lo que lleve encima o cómo tenga el cuerpo. Sentirnos sensual o no viene de nuestro interior más no del exterior. Lo que proyectamos es lo que vale más.

Desde ese ángulo, la intención es buena, vale la pena. Sin embargo, no todas las mujeres se sienten bien dejando esos pelitos de más, así que quizás sea difícil imponer este chip.