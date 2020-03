Alejandra Baigorria luce la falda midi en un look roquero y sofisticado

Alejandra Baigorria nos muestra que su estilo y sus looks son arriesgados, por lo que el último outfit que le hemos visto en Instagram no ha hecho más que reafirmarlo.

La 'rubia de Gamarra' sabe que para ser fiel a la moda, debemos estar acorde a las tendencias, por lo que no ha hecho más que combinar estilos relajados y frescos en un look diferente.

El look roquero y sofisticado de Alejandra Baigorria

Si de tendencias hablamos, no dudamos que una de las que ha llegado con fuerza son las faldas midi, esa prenda que combina con casi todo y no dejamos de lucir para estilos formales o incluso para looks más relajados, pero Alejandra combinó ambos.

En este outfit, la chica reality luce una falda midi de estampado animal print con escote en la pierna, la que combinó con un top negro de mangas corta y estampado rockero, ideal para esas ocasiones en las que tienes que vestir casual.

Además, le añadió al look unas sandalias de tacón ancho y, como lo sabemos, los tacones siempre nos ayudarán a estilizar la figura.

Ale Baigorria lleva el estilo polka dots en enterizo

La empresaria apuesta por esos estampado que no pasan de moda y que siempre deberían estar en nuestro armario para esas ocasiones en las que no sabemos que usar.

Por ello, apostó por darle un giro distinto al estampado polka dots, el que normalmente vemos en vestido, ella prefirió lucirlo en un enterizo, ideal para llevar a la oficina y que combinó con accesorios rojos, creando un match perfecto.