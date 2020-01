Ana Bárbara impacta con outfit ceñido que destaca su cintura de avispa

La cantante mexicana Ana Bárbara remeció las redes sociales con impactante outfit, que resaltó todas sus curvas y, sobretodo, su cintura de avispa, con el mismo estilo con el que nos cautivó en su tan conocida canción ‘Bandido’.

En esta ocasión Ana Bárbara lució un look total black. Con la sensualidad y sofisticación que la caracteriza sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que luce su clásico sombrero, un corset de encaje, unas leggings ajustadas y unas botas altas.

Asimismo, Bárbara acompañó la imagen con un mensaje para todos sus fans en el que anunciaba que está preparando algo muy especial que dará a conocer próximamente.

No cabe duda que la cantautora, que cumplió recientemente 49 años, no solo continúa dando qué hablar musicalmente, sino también, gracias a su despampanante figura que no teme lucir en su cuenta de Instagram.