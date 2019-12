El corsé se coronó como la prenda vintage de la temporada

Este año que está por acabar hemos visto a muchas celebridades rescatando del baúl de los recuerdos distintas prendas, así como Kim Kardashian vestidos vintage de Versace, Charli XCX usando peculiares looks de topos con aires Ciber. Pero hubo una pieza en particular que no dejó mostrarse en los feed de Instagram: estos son los corsés de Vivienne Westwood.

Fueron muchas las mujeres que han incluido esta prenda vintage en sus cuerpos hasta incluso la modernizaron como es el caso de Kourtney Kardashian. Como se recuerda en febrero pasado, la mayor de las Kardashian lució esta prenda del vendedor rey de los corsés, Johnny Valencia de Pechuga Vintage. Fue así, que la empresaria apareció arrebatadora y pareció haber adquirido (o, al menos, su estilista) un amplio conocimiento de la historia de estas piezas británicas.

Las seguidoras de los corsés de Westwood en esta última temporada han aumentado, entre ellas están Miley Cyrus, Megan Thee Stallion y Alexa Demi.

“Decidí introducir el corsé a una nueva generación de coleccionistas, porque aquello era por lo que Vivienne Westwood era más conocida a finales de los 80 y hasta una década después”, escribió Johnny Valencia a la revista Vogue.

Aquí te mostramos cuáles son los modelos, es muy probable que más marcas se animen a sacar su propia versión esta histórica prenda.