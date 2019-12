Combina distintos estampados en tus outfits con estos tips de moda

Si deseas darle un giro de 180 grados a tus looks puedes jugar con los estampados. El quid del asunto es conocer cómo usarlos y sacarle el mayor provecho a cada prenda que vayas a usar. Eso no significa que debas utilizar todas tus ropas con print. Por ello, te aconsejamos que uses un básico, así podrás balancear tu outfit y te verás chic.

Animal print

En las últimas temporadas el animal print se ha convertido en un básico imperdible. La clave está en saber incluirlo en tus atuendos. Te sugerimos que uses un color entero en la parte superior y el estampado en la parte inferior o viceversa. Si deseas disimular alguna parte del cuerpo, un diseño que dirija la atención hacia esa área. Otra alternativa es que uses un total black y que los accesorios sean con estos modelos.

Gingham print

El estampado a cuadros o escocés es otro estampado que no debería estar fuera de tus outfits. Además, este año se volvieron tendencia. Así que, anímate a probarlo en una falda o quizá un pantalón.

Camuflaje

Antes el print de camuflaje se usaba para ir de paseo y en otros países para ir de caza. Pero nosotras lo usaremos para salir con amigas. Te recomendamos lucirlo en vestidos con botas, tendrás un look súper casual y llamativo. Si deseas algo más sobrio, puedes optar por una chaqueta, pantalón o polo.

Floral

Este es el estampado más glamuroso, además del animal o serpiente print. Es sofisticado, girly y coqueto. Las alternativas son diversas, pero las más comunes son en pantalón, crop top, blazer o vestido. También lo puedes usar para ir a la playa sin ningún problema, solo asegúrate que la tela sea fresca.

¿Cuál estampado es tu favorito?