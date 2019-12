Tendencia jean: el estilo noventero que regresa y querrás vestir en 2020

La historia de la moda está llena de momentos para recordar. Ejemplo de esto son todos los looks de las modelos, actrices y celeb que lucieron en los 90. Esta fue la década dorada de la moda, en el que Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, entre otras dominaban las pasarelas.

Durante ese tiempo las redes sociales no existían y no se hacían sesión de fotos para deslumbrar con looks del street style ni se conocían los nombres de todas y cada estilista, y editoras de moda estrella.

Fue en ese periodo donde vivimos grandes momentos estilísticos, uno de ellos, que está de regreso esta temporada es el total look denim. Victoria Beckham, cuando aún era conocida como Posh Spice y abrazaba sus atuendos donde el tejido vaquero era su favorito. Pero si hablamos de esta tendencia, no podemos olvidarnos de aquel momento que protagonizaron Justin Timberlake y Britney Spears en 2001 sobre la red carpet de los American Music Awards, una estampa donde ambos vistieron de pies a cabeza el tejido denim o también llamado canadian tuxedo.

Pero todo indica que iniciaremos 2020 recuperando esta tendencia que tanto nos llamó la atención en los 90. O al menos eso parece luego de ver varios looks de expertas en la moda:

El nuevo traje sastre

Los conjuntos dos piezas son las prendas más sofisticadas que podemos tener en nuestro clóset. Los outfits sastre llevan triunfando varias temporadas y en el año que está por llegar, es probable que volvamos apostar por ella. Eso sí, con un pequeño cambio. Los trajes chaquetas en color gris marengo están triunfando esta temporada, así lo indicó la editora de moda de la revista Vogue, pero si deseamos algo más distinto, podemos escoger un conjunto de jean.

Con una mezcla de 'prints'

Si deseas una alternativa más casual, pero que siga viéndose cool, las dos piezas que necesitas son un pantalón y camisa jean con el mismo color. Para hacer más perfecto este atuendo puedes combinarlo con botines de estampado de leopardo y un bolso con el print representativo de Fendi.

Esta mezcla más que imposible, es arriesgada, pero gracias al total look jean es más fácil de lucir.