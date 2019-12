Descubre cuáles son los errores de moda que debemos evitar para lucir elegante

Vestir de forma elegante es mucho más sencillo de lo que creías, toda fórmula de estilo tiene su truco y como era de esperarse es ideal evitar algunos errores que terminen por arruinar tu look.

Y es que, antes de ir por ropa nueva o comenzar a probar diversos estilos, aquí te contamos cuáles son los errores de moda más recurrentes que evitan que luzca realmente elegantes. Tómalo en cuenta.

1. No notar los acabados ni la calidad

Es importante que revises con mucho detalle tus prendas nuevas. Verifica que cada costura, material o corte esté como debería y que nada se vea fuera de lugar, esto harpa que tu prenda se vea correcta y estilizada.

2. No darle importancia a la talla

Antes de comprar, lo ideal y recomendable es que te pruebes la prenda, pues es mejor que te asegures que es la talla correcta. Usar una prenda con la talla que no es la correcta solo hará que tu figura no se vea como esperar. Si es necesario hacerle algunos ajustes, no dudes en probarlo.

3. Evita la imitación

Es cierto, no todas podemos comprar algunas prendas porque tienden a ser demasiado caras, pero es preferible que evites comprar imitaciones y elijar una más sencilla, pero igual de linda.

4. No uses prendas descuidadas o sucias

Es mejor que todo aquello que uses se encuentre en buena condición, esto hará que te veas pulcra e impecable. Así que, además de revisar las costuras o los hilos, no olvides planchar las prendas que lo necesitan o incluso limpiar los zapatos si hace falta. Todo suma o, en caso de estar mal, puede restar.

5. No exageres con estampados y colores

No, no te decimos que solo uses colores enteros o neutros, siempre es bueno variar, pero debes asegurarte que tus combinaciones sean armoniosas. Evita combinar dos estampados, recuerda la regla de oro que es mejor un tono llano y uno estampado para que se puedan apreciar ambos.