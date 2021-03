Denuncian que chihuahua fue abandonado por su familia junto a una caja

Los casos de abandono animal es una problemática difícil de erradicar porque cada día aparecen personas con el pensamiento que no hay "mejor manera" que terminar con una relación humano-mascota a través de la traición. En YouTube, una nueva historia fue denunciada por una organización que se dedica a rescatar mascotas en peligro.

Se trata de "Hope For Paws", que atendió rápidamente la historia que fue compartida por el medio I Love My Dog So Much donde informaron que vecinos de una localidad en Los Ángeles, Estados Unidos, alertaron que un chihuahua fue dejado en la vía pública.

El mencionado medio detalló que el perrito recibió un "golpe muy bajo" por parte de sus familiares, quienes sin el menor remordimiento lo abandonaron junto a una caja de cartón mientras las personas permanecían en casa por el confinamiento decretado en todo el país debido a la pandemia.

Pero unas personas que decidieron salir notaron la presencia del pequeño y solicitaron ayuda para el desamparado, que todo el tiempo estuvo sentado en la vereda esperando a que alguien se apiade de él. Y ahí fue donde entró "Hope For Paws" una organización dedicada a salvar mascotas "que están sufriendo, que enfrentan la muerte o un peligro extremo que nadie más puede salvar".

¡No al maltrato animal!

Según mostraron en YouTube, Joann y Katie fueron los encargados de la misión, pero tuvieron que hacer mucho trabajo porque la mascota estaba asustada y cada vez que observaba a personas decidió correr por su desconfianza luego de la traición que recibió.

Tras varios minutos, los rescatistas decidieron utilizar comida como carnada para atrapar al perrito, método que funcionó y el siguiente paso era llevarlo a un médico veterinario para que sea examinado y determinar si padece algún tipo de enfermedad o lesión tras su abandono.

Un nuevo comienzo para él

"Hope For Paws" informó a través de YouTube que la mascota fue bautizada bajo el nombre de "Frijoles" y estaba listo para ser adoptado, objetivo que tardó pocos minutos porque hubo un sinfín de familias que manifestó su interés por tener al cachorro, quien luego de un exhaustivo análisis ya vive con sus nuevos padres.