Hombre con enfermedad contagiosa se niega a cambiar a su perrita

Las personas que deciden compartir sus vidas con una mascota saben que la relación será para siempre, pero que muchas veces existen obstáculos que impiden la felicidad de ambos. Un claro ejemplo fue compartido en Facebook sobre el complicado momento que atraviesa Luis Pereira, quien se niega a cambiar a su cachorro por una vivienda.

El hombre nacido en Sintra, Portugal, revela que fue abandonado por sus padres cuando tenía 4 años y que el corto tiempo vivido en la calle adquirió malos comportamientos hasta que fue adoptado por una señora, quien también tomó la decisión de echarlo por su mal comportamiento.

El mundo de la adicción estaba acabando con Luis, pero por obra del destino se cruzó con una perrita que rápidamente se ganó su corazón y se volvieron inseparables. El hombre optó por llamarla "Kika" y empezaron a compartir un sinfín de experiencias, pero el objetivo de encontrar un techo era cada vez más complicado.

Pasaron dos años y el hombre siempre brindó un "no" de respuesta a los albergues y organizaciones que le brindaban un techo a cambio de una decisión muy complicada: abandonar a su perrita. Aquella alternativa no estaba dentro de sus planes y prefirió seguir en la calle que alejarse de su único familiar.

Por amor a los animales

Durante el invierno, según difunden en Facebook, Luis Pereira y compañera tuvieron que dormir en una carpa para cubrirse de las intensas lluvias hasta que una fundación le brindó un espacio a cambio de algunas labores, pero solo fueron semanas porque el hombre se vio forzado a abandonar el lugar tras contraer una enfermedad contagiosa.

"Kika nació el 29 de abril de 2019. No tiene ni dos años. Fui a buscarla a una perrera en Oporto cuando vivía allí en la calle. Estaba consumiendo en ese momento y decidí terminar con esta adicción. No sé cómo expresar mi amor por Kika, ella me salvó la vida", dijo a un medio local.

Las mascotas merecen paz

El papá humano de "Kika" padece una grave afección respiratoria que le impide seguir en la calle, pero su objetivo principal es no dejar abandonar a su cachorra, quien se ha convertido en su única fuerte de motivación. "Un ser humano de gran corazón", "El mejor amigo del perrito", "Necesita de nuestro apoyo", fueron algunos comentarios que destacaron en Facebook.