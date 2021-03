Mujer suplica entre lágrimas para que devuelvan a su perrito: "Es mi hijo"

Las personas que deciden compartir sus vidas junto a una mascota saben que pueden sufrir momentos muy complicados como la desaparición o muerte de estos seres. Un triste ejemplo lo está viviendo Bea Rodríguez Veiga que decidió compartir en Facebook la pérdida de su perrito con el objetivo de recaudar pistas.

Tras varias semanas de angustia, la mujer no ha podido encontrar rastros de "Faruq" y continúan deambulando por las calles de Redondela, en España, junto a sus familiares y amigos preguntando a todos los ciudadanos si lograron notar la presencia de una mascota.

"No ha podido tragárselo la tierra. Faruq no te quiere a ti, quiere a su familia", dijo a través de una video que compartió en redes haciendo un llamado a la conciencia porque se encuentra devastado por la desaparición de su fiel compañero: "No es un perro, es mi hijo", añadió el pasado 18 de enero.

Según algunos transeúntes, el animalito fue visto merodeando el pueblo de Redondela, pero cuando asistieron al lugar con la esperanza de encontrar al peludito se regresaron con las manos vacías. Bea asegura que una familia tiene a su perrito y no quieren soltarlo, ya que recibió una llamada a las pocas horas de la desaparición donde informaban sobre la tenencia de "Fareq".

Los animales merecen paz

"A la semana de desaparecer, una persona me llamó de un número oculto. Me dijo que se lo habían llevado el primer día, que estaba con otra familia y que no tenía intención de devolvérmelo", mencionó la angustiada mujer en un clip que decidió grabar y publicar en Facebook.

Bea Rodríguez Veiga relata que desde hace 6 años suele compartir su vida junto a su mascota y que esta situación la tiene muy mortificada, pero que seguirá luchando por encontrar a su peludita y las autoridades pueden atrapar a los responsables de un golpe muy bajo para una persona que no tiene problemas con nadie.

Las esperanzas no se pierden

"Tuve dos operaciones de brazo y él fue mi enfermero. Se desvive por todos y cada uno de los miembros de nuestra familia (...) Mi tiraba hasta del pantalón para que me levantase del sofá y saliese con él a pasear. Hay gente que no lo entiende. Pero el perro es mi vida, es como el hijo que no he podido tener", sentenció la mamá humana de "Fareq" en Facebook.