Anciana de 102 años implora que regresen a su loro decomisado por la policía

Cuando una persona tiene una mascota bajo su techo sabe muy bien que ellos se convierten en un miembro más hasta que el destino decida; sin embargo, en otras ocasiones existen grandes confusiones que terminan por lastimar a uno como sucedió con Minerva Castellano, una adulta mayor que sensibilizó a la comunidad de Facebook.

Se trata de una abuelita de 102 años que vive momentos muy complicados luego de sufrir el arrebato de "Vitricio", un loro que terminó como único recuerdo de su fallecido esposo, Miguel del Toro, que descansa en paz hace una década.

El ejemplar de moña amarilla, que la acompaña hace 50 años, vio nacer a sus decenas de hijos y cincuenta nietos y bisnietos, aproximadamente, de la sólida relación, pero que ahora está encerrado de una jaula por la policía de Córdoba, Colombia, cuando Eliana Guerrero, nieta de Minerva, fue detenida.

"El pasado 02 de noviembre, día en el que nos quitaron a Vitricio, yo llegué a la Terminal de Transportes de Montería y enseguida fui abordada por la Policía Ambienta. Me dijeron que me iban a quitar el loro porque eso era tráfico de especies; yo les expliqué que ese loro había estado con la familia durante 50 años, pero no me hicieron caso", escribió en redes.

Los animales merecen paz

Según detalla la joven en Facebook, el loro presenta un problema de una de sus alas y que su familiar se encuentra sufriendo demasiado desde que no mantiene contacto con su mascota, ya que está siendo engañada y no sabe que el ave está retenido por las autoridades.

"El loro está muy encariñado conmigo y él no come si no estamos juntos, por eso temo que pueda morir. Tampoco hemos querido decirle a mi abuelita, porque se puede poner malita", añadió Eliana, quien hizo un llamado a diferentes organizaciones para que le ayuden a recuperar a la mascota de su abuelita.

Vuelve a casa, pequeño amigo

Hasta el momento se desconoce la situación del animalito, pero existen algunos comentarios en Facebook donde aseguran que las imágenes de Minerva Castellano llegaron hasta las autoridades y están estudiando el caso para que, de confirmarse ningún trato ilícito, sea devuelto a su familia.