Denuncian que cachorro fue abandonado junto a una nota: "Ya no puedo caminar"

Cuando un perro o gato llega a este mundo debe correr con dos destinos: vivir en una familia bajo todos los cuidados o sobrevivir a la calle por falta de atención. Sin embargo, en el primer caso también suele haber variantes negativas como "abandono" cuando el animalito "ya no sirve", tal como denunciaron en Facebook.

La triste historia a continuación narra el difícil final de "Perry", un cachorro que había recibido los mejores tratos por parte de su antigua familia hasta que llegó a una etapa adulta y comenzó a presentar problemas de salud que le impedía caminar con algunas complicaciones.

El panorama no era muy favorable para el animalito, quien pensaba recibir el apoyo de sus papás humanos, pero ellos no tuvieron peor idea que abandonarlo a las afueras de una fundación para que se hicieran responsables del peludito hasta que consiga un nuevo hogar para siempre, objetivo que pudo cumplir gracias a su carisma.

El Wanderer's Rest Humane Association, ubicado en Nueva York, fueron los encargados de atender el caso del perrito luego que uno de sus voluntarios encontrara a la mascota atada a unas cuerdas junto a una nota escrita a lápiz que decía: "Más de 10 años. Ya no puedo caminar".

¡No al abandono animal!

Según detalla la organización en Facebook, el animalito fue examinado de emergencia por un veterinario y pudieron comprobar que padecía dos enfermedades transmitidas por garrapatas y una infección cutánea grave. Asimismo, mientras iniciaban el tratamiento, estaban pensando que nombre ponerle hasta que optaron por llamarlo "Perry".

"Si alguien reconoce a este perro, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Lo dejaron fuera de nuestro refugio en algún momento de la noche atado al trineo. La nota que le dejó dice: 'Más de 10 años. Ya no puedo caminar'. Eso es abandono. Si ya no puede cuidar a su mascota por algún motivo, llámenos y podemos ayudarlo directamente o brindarle recursos. Abandonarlos no es la respuesta y nunca será aceptable, especialmente uno que ya no puede caminar", publicaron en sus redes.

En busca de otra oportunidad

Tras varias semanas de medicación, el perrito mostró una gran mejoría y ya estaba listo para "ser adoptado", pero en la fundación quisieron ser muy prudentes y esperar a que el animalito se encuentre al 100% antes de compartir en Facebook su disponibilidad.