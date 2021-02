Cámaras registran cómo un pitbull llora tras ser abandonado por su familia

El "abandono animal" es una especie de maltrato que, en muchos países, es penado con una fuerte multa económica y días en prisión; sin embargo, los dueños de "Blue King", de raza pitbull", no escatimaron las consecuencias ni sintieron un poco de remordimiento tras ver a su mascota protagonizar un triste video que se hizo viral en YouTube.

Se trata del perrito que fue abandonado, en 2017, a las afueras de un refugio de California, Estados Unidos, por su familia porque en su nueva casa que habían adquirido no tenían pensado contar con la presencia del cachorro, quien terminó muy triste luego de haber sido traicionado.

Un cámara de seguridad que apuntaba hacia el exterior logró captar como el perrito había sido dejado en la puerta, pero lejos de perseguir a sus padres humanos solo agachó la cabeza y empezó a derramar lágrimas de sus ojos. La escena conmovió a los voluntarios y decidieron ayudarlo para que consiga un nuevo hogar, pero la gente no preguntaba por él porque creían que era "peligroso".

Sin embargo, las imágenes protagonizadas por "Blue King" fueron compartidas en redes sociales y sensibilizó a la comunidad que empezó a preguntar sobre la disponibilidad del animalito, ya que confiaban de que era dócil y muy sentimental, pero quien se anticipó al resto fue Jennifer McKay.

¡No al abandono animal!

"Se veía muy triste y deprimido (...) Ni siquiera podía mirarme. Todos los otros perros hacían contacto visual y movían sus colas, pero él no se pudo levantar. No me pudo mirar. Estaba muy triste", dijo la mujer tras observar las imágenes publicadas en YouTube.

"Cada vez que alguien entraba, él miraba como si estuviera buscándolos. Es como si supiera que había sido abandonado", agregó McKay, quien tuvo que esperar resultados de los exámenes practicados en el pitbull para descartar cualquier tipo de enfermedad que pudo adquirir durante los últimos días que pasó con su antigua familia.

Bienvenido a tu nuevo hogar

Sin sorpresas en las pruebas, el refugio compartió en YouTube la despedida de "Blue King" que ahora pasará a tener una mejor calidad de vida al lado de una persona que solo promete brindarle amor, protección y, especialmente, mucha comida.