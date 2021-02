Hombre se expone a hipotermia por salvar a perro que agonizaba en un lago congelado

La inclemencia climática no solo afecta a millones de ciudadanos en el mundo, sino que también lo padece la naturaleza y consigo los animales, tal como sucedió con este perro que quedó atrapado en el centro de un lago congelado en Rusia.

Según el 'fanpage' "Proyecto 4 patas", el peludo no era del hombre, que sin pensarlo dos veces, fue tras su rescate. El perro es de su vecina, quien pidió ayuda para poner a buen recaudo al 'lomito'. Los minutos estaban contados para la mascota de la familia.

La historia hubiera sido distinta, quizá con un trágico final, si el ciudadano no estaba presente en la zona en la que sucedieron las cosas. Sin temor a contraer hipotermia, el hombre avanzó gateando sobre el débil hielo formado sobre el lago; sin embargo, el accionar inicial no funcionó bien, pues el ciudadano tuvo que romper la delgada capa sólida y camino sobre las frías aguas para llegar hacía el agonizante can.

En el material audiovisual se puede oír con claridad el llanto del perro. El animal empieza a emitir alaridos de desesperación por el efecto del agua helada. Si se demoraban unos minutos más, el can hubiera muerto congelado en medio del lago.

Sin lugar a dudas, el hombre es digno de llevarse todos los laureles por salvar la vida de este integrante de cuatro patas de la familia, que agradeció y avivó en todo momento al noble vecino.

