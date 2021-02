Denuncian a joven que lanzó a su gatito por los aires: "Estoy arrepentido"

El maltrato animal es una acción en diferentes partes del mundo, inclusive en Colombia donde un muchacho podría asumir un fuerte castigo luego de protagonizar un denigrante video en YouTube tras coger a un gato de sus vecinos para tirarlo por los aires y que caiga bruscamente contra el suelo.

Se trata de Thomás Piedrahita, que vive en la localidad de Antioquia, quien viene recibiendo múltiples críticas por su irresponsable accionar y, además, su colegio, The Columbus School ha decidido pronunciarse al respecto para iniciar una investigación que podría culminar con una expulsión.

De acuerdo a Canal 1, el adolescente habría tomado a la mascota, que es propiedad de uno de sus vecinos, para subir contenido a sus redes sociales; sin embargo, en esta oportunidad no tuvo "mejor idea" que atentar contra la vida de un inocente ser, que poco parece importarle porque termina riéndose tras su accionar.

Las imágenes no tardaron mucho en hacerse viral y generaron una ola de indignación que acabo en comentario muy fuerte en contra de Thomás, quien decidió pronunciarse al respecto para pedir las disculpas del caso. "Estoy aquí, hoy, grabando este video porque estoy poniendo la cara por el video que se hizo viral. Estoy demasiado arrepentido por lo que pasó", dijo.

¡No al maltrato animal!

"Eso no tiene por qué pasar. Actué demasiado inmaduro y no tengo excusa. En mi familia y colegio nunca me han criado con los valores que muestro en ese video. Quiero decir que el día de hoy yo hablé con los dueños del gato, me disculpé con ellos, les dije que muy mal hecho que hubiera hecho eso. Ellos me pudieron informar que el gato se encuentra bien", agregó el muchacho, a través de YouTube.

Asimismo, Thomás Piedrahita quiso manifestar que sus actitudes no tienen nada que ver con los valores que pregonan en su casa y escuela, mencionando que "también acá tengo perros, están en mi casa toda mi vida, he convivido con perros la mayor parte de mi vida".

A espera de un castigo ejemplar

El video difundido en YouTube fue eliminado de diferentes plataformas, pero eso no fue impedimento para que su colegio, The Columbus School, se expresara en sus redes sociales sobre el abuso que recibió el gatito: "Cualquier tipo de maltrato, ya sea animal, humano, psicológico o de cualquier tipo e inculca a sus estudiantes el respeto por la naturaleza, los animales y el medio ambiente", dijo.