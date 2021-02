Denuncian que cachorro fue abandonado amarrado de hocico y patas

Los casos de "maltrato animal" continúan siendo el pan de cada día; sin embargo, una joven decidió ensuciarse las manos para salvar a un indefenso que ser que había sido abandonado en medio de la nada. María Daniela Ceniceros Mingramm compartió en Facebook el lamentable hallazgo que hizo: encontró a un perrito atado de patas y hocico.

El objetivo del abusador era que la mascota tenga una dolorosa muerte, pero gracias al destino la joven pudo cruzarse en su camino mientras daba un pequeño paseo junto a sus cuatro cachorros. Los canes fueron quienes olfatearon la presencia del cuerpo en peligro y avisaron de inmediato a su mamá humana.

"No puedo con la gente, amigos, me encontré un perrito así, ya lo llevamos al veterinario, pero ya saben, si alguien quiere adoptarlo me mandan mensaje, o ayúdenme a compartir por favor, está bebé, pero seguro será talla grande", escribió la muchacha.

María Ceniceros no quiso perder el tiempo y, con ayuda de su madre y una vecina, lograron desatar al animalito que había sido encontrado en la Ciudad de México, en Atizapán de Zaragoza. Posteriormente, tuvieron que llevarlo hasta un centro veterinario para que sea analizado por un experto y puedan descartar alguna lesión o enfermedad.

¡No al maltrato animal!

Según muestra en Facebook, el perrito fue adoptado de manera temporal hasta que logre encontrar una familia para siempre y pueda olvidar el difícil episodio que le tocó vivir a manos de una des adaptado que solo tenía en mente disfrutar del maltrato que proporcionaba a una indefensa vida.

"No sé cuánto tiempo llevaba allí", dijo la joven, quien aseguró que pondrá una denuncia y exigirá a las autoridades que investiguen el caso para que el abuso no quede impugne y el responsable sufra todo el castigo posible, donde expertos señalan que podría ir a la cárcel y pagar una fuerte multa económica.

En busca de la felicidad

María Daniela Ceniceros Mingramm, a través de Facebook, abrió una convocatoria para buscar una familia para el cachorro de un año, pero los participantes deberán pasar diversos filtros para analizar si calificar para hacerse cargo de un asustado animalito.