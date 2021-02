Cachorro duerme cerca a su dueño desde que utiliza un ventilador mecánico

Los perros tienen bien ganado el título de "mejor amigo del hombre", pero hay personas que todavía dudan de las capacidades de estos seres increíbles. Sin embargo, para callar bocas nuevamente, en YouTube se hizo viral unas imágenes donde un cachorro decide convertirse en el "enfermero personal" de su dueño.

Se trata de un golden retriever que ahora vive a escasos centímetros donde su papá humano tiene que descansar conectado a un ventilador mecánico debido a sus males: problemas al corazón y presión sanguínea alta, enfermedades que vienen provocando mucha preocupación en sus familiares.

El señor Shao, que vive en la provincia Henan de China, fue examinado por un especialista debido a sus malestares donde, tras varios exámenes, el especialista no tuvo otra alternativa que exigirle utilizar este aparato, el cual se ha vuelto muy popular durante estos últimos mésese debido a la pandemia del coronavirus.

A sus 56 años, dueño de "Mao Mao" no tiene más alternativa que dormir unido al artefacto, pero la triste situación tiene consternado a su mascota porque ahora él ha cambiado su zona de descanso por el cuarto de su papá humano con el objetivo de estar pendiente si algo sale mal.

Los perros, la mejor compañía

Según un video en YouTube, compartido por un familiar del paciente, el semblante del golden retriever cambio por completo cuando vio por primera vez a su amo estar conectado al ventilador mecánico. El rostro del animal ahora luce muy triste, sus ojos brillantes pareciera que están a punto de derramar lágrimas, estado de ánimo que también entristece a sus cuidadores.

"Cada vez que me pongo el respirador, el perro parece haber percibido algo, como si supiera que estoy enfermo. Solo se levanta cuando me despierto. Nunca he visto un perro tan inteligente. No es mi verdadera familia, pero es como una", fueron las palabras del señor Shao para Newsflare.

Los animales también sufren

Nadie sabe hasta cuando el paciente deberá usar el artefacto, pero el perrito siempre estará pendiente de su papá humano por si algo llegara a ocurrir. Mientras tanto, él continuará luciendo un rostro triste y no se despegará de la habitación donde descanso el adulto: "Un perro digno de admirar", "Dicen que los golden son la mejor raza", comentaron en el video de YouTube.