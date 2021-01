Niño no puede entregar su tarea del colegio porque ayudaba a parir a sus cerdos

"Mi perro se comió la tarea", es la excusa más popular que suelen utilizar los menores para justificar su irresponsabilidad, pero también existen inconvenientes difíciles de creer como lo hizo Juan Gabriel, un niño que se ha convertido en la sensación de Facebook por asentarse de sus deberes porque tuvo que apoyar en el parto de su mascota.

Sin embargo, muchos pudieron creer que se trataba de su perro o gato, pero era la cerdita de sus padres quien iba a alumbrar por primera vez, y la presencia del pequeño era fundamental para que los bebés pudieran nacer sin ningún problema.

Y así fue: Juan no pudo cumplir con la asignación de la escuela debido al difícil trabajo del parto y quiso hacérselo saber a su profesora, quien en primera instancia dudó de las palabras del menor, pero que luego pudo comprobarlo tras las imágenes y el audio que le envió el chico de 9 años, que vive en Azuay, Ecuador.

Una historia difícil de creer

"Profe Nancy, buenas tardes, le puedo decir que no pude mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta qué horas estará. Y como mi mami aún no llega de Paute yo tengo que estar viendo ahí a la cuchi", dice Juan Gabriel, en el audio difundido por Noticias El Universo.

"En cuanto acabe de parir le envío el deber, ya gracias, chao. Espero que me entienda", agregó el niño, quien ha generado mucha ternura en la comunidad de Facebook porque en ningún momento quiso ausentarse de sus responsabilidades.

Si bien la justificación parecía muy extraña, la docente pudo entender la emergencia debido a las pruebas y disculpó a Juan y, de paso, lo felicitó por hacer un gran trabajo con "Cuchi", quien alumbró a ocho chanchitos que llegaron a este mundo con buena salud y sin ninguna complicación durante el parto.

Un reconocimiento a su trabajo

El mencionado medio, a través de Facebook, mencionó que la profesora no pudo reprobar a su alumno y que en los próximos días le terminó por asignar un nuevo trabajo; mientras que ahora Juan Gabriel se encuentra cuidado a los pequeños durante sus primeras semanas de nacido.