Pitbull cuida a su dueña embarazada y la sigue para todos lados

Los perros han demostrado siempre espíritu protector, y Diz no ha sido la excepción a pesar de ser catalogada como una raza "altamente peligrosa". En Facebook, la futura mamá Brittany hizo viral su proceso de embarazo al lado de su pitbull, quien se ha convertido en su "guardaespaldas" para evitar accidentes no deseados.

"Siempre ha sido muy protectora conmigo. Especialmente cuando mi esposo no está junto a mí", escribió la mujer en sus redes sociales, adjuntando algunas fotografías del nuevo trabajo que está desempeñando en las últimas semanas su adorable cachorra.

Hace cuatro meses, ella y su esposo recibieron la noticia de que se convertirían en padres por primera vez, pero a la vez se mostraron preocupados de que el embarazo se perjudique debido a los problemas que se pueden presentar debido al encierro que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

Pero Brittany y compañía buscan la mejor manera de distraerse desde la comodidad de su hogar y, sobre todo, si afectar la evolución del embrión. La encargada de asumir ese rol, por designación propia, es Diz, quien evita que su dueña haga movimientos muy peligrosos que puedan perjudicar al bebé que está creciendo.

Son el mejor amigo del hombre

"Está segura de que algo podría sucederme si no me vigila cuidadosamente las 24 horas del día (...) Parecía que me ignoraba a mí por completo, pero de todas formas quería estar cerca de mi panza", publicó la mujer en su página de Facebook, recibiendo un sinfín de comentarios positivos sobre el accionar del pitbull.

De acuerdo a la futura mamá, la perrita ahora la ubica en un "segundo plano" y su prioridad es proteger a la pancita en crecimiento para que la futura primogénita de Brittany y su esposo llegue a este mundo sana y sin ninguna complicación.

Los perros, amorosos por naturaleza

Ahora, según cuenta en Facebook, el esposo es el encargado de registrar todas las atenciones que brinda Diz, quien se desespera cuando 'Bry' toma muchas muy largas porque, supuestamente, ha de pensar que algún accidente puede haber ocurrido en la bañera. Pero nada es cierto, múltiples postales revelan que todos esperan con ansias y nervios el nacimiento de la bebé.