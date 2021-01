Animalistas rechazan eutanasia a perros pitbull que mataron a menor de 6 años

La Federación de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalista (Fenoaaa), mediante un comunicado, mostró su rechazo al sacrificio de los perros que atacaron y asesinaron a un menor de 6 años, en la ciudad de Arequipa.

Ellos manifestaron en sus redes sociales que "la eliminación de canes no resolverá los episodios de agresiones de perros a personas, solo ocasionará una pausa hasta un nuevo incidente". Del mismo modo, indicaron que "las características del comportamiento de un perro pitbull no son las mismas para todos los cruces de bull dog y la peligrosidad de estos perros no se dictamina por su raza sino por su dueño".

En esa línea, el jefe del área de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos González, refirió que luego de los tétricos sucesos, los perros fueron a trasladados al Centro Canino del municipio de Arequipa, lugar donde cumplirán una cuarentena y posterior a ello, serán sacrificados mediante la eutanasia.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 27596 que regula el Régimen Jurídico de Canes, indica que serán sacrificados los canes que hayan causado daños graves.

Según informes emitidos el pasado 21 de enero del presente año, un niño de seis años fue atacado por dos perros pitbull, cuando su madre había ido a comprar con su otra hija a la asociación Villa Los Próceres en la parte alta de Cerro Colorado en la región Arequipa.

El pequeño no soportó las heridas que los animales le causaron y falleció al interior de la vivienda de sus padres. De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, estos perros se encuentran usualmente en el techo de la casa, asegurando también que son agresivos y que empiezan a ladrar a cualquiera que pase cerca de la casa.