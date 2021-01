Mujer alimenta y protege a 480 gatos y 12 perros: "Todo comenzó en 2008"

Una docena de gatos y perros se disputan la atención de Maryam al Balushi que distribuye golosinas sobre una cama en su casa de Mascate, la capital de Omán. Pese a las quejas de los vecinos y los gastos crecientes, esta antigua funcionaria jubilada, de 51 años, se hizo famosa en YouTube por acoger unos 480 felinos y 12 cachorros.

"Encuentro que los animales, en particular los gatos y los perros, son más fieles que los humanos", declaró la señora para la agencia AFP, mientras sostenía una de las patas de sus tantos felinos para afilar sus garritas.

Huérfana desde la tierna infancia, Maryam al Balushi ha ido ampliando su familia a lo largo de una década. Asegura que se identifica con sus compañeros peludos, muchos de ellos salvados de una vida dura en la calle.

Omán, sultanato del Golfo conocido por sus montañas impresionantes y sus pintorescos valles, ha registrado un aumento de animales abandonados en los últimos años, según la prensa local. Los defensores del bienestar de los animales abogan por un programa de esterilización para reducir su presencia en las calles.

Por amor a los animales

Con ayuda de su entorno y de sus abonados en Instagram, Maryam al Balushi gasta unos 6.500 euros (unos 7.744 dólares) mensuales para alimentar, lavar y cuidar a sus protegidos, 17 de ellos con discapacidad visual, detallan las imágenes compartidas en YouTube.

En su casa, hay una habitación llena de jaulas. Los animales pueden salir, divertirse y hacer ejercicio por turnos. "Todo empezó en 2008 cuando mi hijo compró un gatito persa", cuenta Maryam al Balushi.

"Como muchas madres me negué a ocuparme, ya que no me gustaban los animales y mi hijo no se ocupaba mucho. Me involucré totalmente. Me ocupaba de ella, la alimentaba, le daba su baño y pasaba mucho tiempo con ella", agrega la funcionaria para el canal de YouTube de AFP.

Con información de AFP.