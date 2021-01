La historia de Floyd, un gato ciego que fue adoptado tras vivir en la calle

Los gatos son animales que, literal, tienen 9 vidas porque debido a los peligros que mayormente están expuestos siempre logran estar de pie. Una historia muy real fue compartida por el Instagram de Neighborhood Cats, que logró rescatar a un peculiar minino que había vivido durante muchos años expuesto a los peligros de la calle.

El daño que sufrió fue tanto que hasta perdió un ojo debido a las peleas callejeras que se encontraba; sin embargo, un día deambulando por las calles de Nueva Jersey fue encontrado por esta ONG que se había desplazado por toda la ciudad para atrapar, castrar y devolver a su hogar a una colonia de felinos callejeros.

Jade Vázquez, directora de TNR de la sucursal de Neighborhood Cats, encontró a la mascota apoyada en una pared como si fuese su andador. Tras analizar su situación, decidió tomarlo en brazos y llevarlo consigo al centro veterinario del refugio para que sea examinado por un especialista.

Las mascotas merecen paz

"Pensé, 'Le pasa algo al gato' (…) he estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que hay algo que no está del todo bien (…) Es inusual que un gato salvaje llore. No les gusta llamar la atención sobre sí mismos, pero si sienten dolor o un poco de angustia, llorarán (…) Después se estrelló contra un poste de luz y se sorprendió", dijo.

"Pensé que iba a ser un gato muy malo porque era un niño grande (…) Pero como no podía ver, una vez que lo tocabas, dejaba que lo acariciaras. Si te apresurabas y lo agarrabas, entonces estaba a la defensiva. Estaba listo para morder. Pero resultó ser un buen gato", agregó Jade en el Instagram de Neighborhood Cats.

Una segunda y mejor oportunidad

Tras vivir de cerca la recuperación de Floyd Mayweather, la ejecutiva decidió adoptar a la mascota, pero tenía que pasar un proceso que fue evaluado por Melissa Fiore, asistente legal, quien debía determinar si las condiciones para el minino eran adecuadas, ya que la rescatista tenía bajo su responsabilidad a otros tres mininos.

Luego de cumplir todos los requisitos, Jade Vázquez por fin pudo tener al aventurero Floyd, quien se convirtió en el 'mejor amigo' de la otra mascota de la casa que respondía al nombre de Sugar Ray Leonard: "Él sabe cuándo otro gato no está contento y está muy en sintonía con eso", contó Melissa para el Instagram de Neighborhood Cats.