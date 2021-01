Perro observa que su 'amigo' no sabe dar la pata y le 'enseña' cómo se hace

Los perros son una de las criaturas que nos sacan más de una sonrisa con sus ocurrencias. El video de una mascota ha cautivado a miles de personas en YouTube y otras redes sociales, ya que trata de mostrar a su papá humano que el sí aprendió a dar la pata, dejando en evidencia que su 'amigo' no sabe cómo hacerlo.

En el video viral compartido en YouTube, se puede ver que el dueño de los perros trata de enseñarle a uno de ellos a dar la patita; no obstante, el can lo queda mirando y no le hace caso.

Mientras que, el otro perro que estaba al lado hacía sus mejores esfuerzos para llamar la atención y demostrar que el sí sabe alzar la pata. A pesar que su amo insistía en ensañarle al otro animal, el can no dejaba de demostrar sus habilidades.

Miles de internautas en YouTube quedaron sorprendidas con el comportamiento del perrito que estaba muy bien entrenado por su propietario. Este clip viral generó miles de reproducciones y cientos de comentarios en dicha red social.

"Qué inteligente tu perrito", "Hace todo lo posible para que su papá le dé un premio", "El demuestra que sí aprendió a dar la pata", "El otro perrito da risa con su cara de indiferencia y cero ganas de aprender", "Tan adorables los perritos", escribieron en YouTube.