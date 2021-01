Niño enternece al pedir a su profesora entregar tarde la tarea para ayudar a su cerdita a dar a luz

Un dulce niño llamado Juan Gabriel en Ecuador realizó un tierno pedido a su profesora. El pequeño, quien vive en uno de los cantones orientales en la provincia de Azuay, se percató que su cerdita iba a dar a luz muy pronto, lo que no le iba a permitir hacer su tarea a tiempo, así que decidió conversarlo con su maestra.

El menor de edad estudia en una escuela rural de dicha ciudad ecuatoriana, sin embargo, se dedica al cuidado de los animales de granja y a supervisar a su hermanita mientras que su mamá sale a trabajar cada día.

Como se puede escuchar en el video viral compartido en Facebook, el niño le cuenta a su profesora que su cerdita Cuchi ya pronto iba a parir y le solicitó entregarle tarde la tarea.

Mensaje del niño Juan Gabriel a su profesora

"Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta que hora estará (dando a luz). Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo ahí a la Cuchi. En cuanto acabe de parir le envío el deber. Gracias. Chao. Espero que me entienda", dice el niño de 9 años.

Por otra parte, la maestra Nancy Monrroy reveló que el pequeño Juan Gabriel es un estudiante muy responsable y siempre incentiva a los niños a apoyar en los quehaceres del hogar.

"Hay muchos niños como Juan Gabriel que están en casa, preocupados por cumplir con sus tareas, pero no descuidan sus labores cuando tienen que hacer cosas de la casa", puntualizó la profesora del infante en Ecuador.