Cachorro pomerania fue abandonado por ser "demasiado grande" para venderlo

El ser humano ha cualificado y calificado a los perros por sus razas, tamaños y costos en su comercialización, este último es lo que más invade en el mercado negro . Lamentablemente es una forma de segregación que produce abandono, maltrato y sufrimiento, entre otros males.

El cachorro de 5 meses fue abandonado por sus dueños, ya que era "demasiado grande" para ser puesto en venta. Es evidentemente más grande que los otros perros de raza pomerania, pero ese no es un motivo para botarlo a su suerte. Incluso lo compararon con un oso, por su considerable tamaño y apariencia.

"Vi a Bert en PetFinder.com, había tres pequeñas fotos. ¡Pensé que la magia de conocer a tu nuevo amigo de inmediato no era real hasta que lo sentí! Su carita, su pañuelo azul, sus patas gigantes y sus ojos apuntando en diferentes direcciones, era de color gris, no marrón, cuando era un cachorro, la expresión de su rostro me hablaba, sabía que sería él", indicó a Bored Panda Kathy Grayson.

(Foto: Instagram Bertram The Pomeranianx)

La raza pomerania tiene cachorros evidentemente más pequeños que Bert, por eso quienes lo criaban para comercio, decidieron apartarlo del resto de las camadas.

Para su fortuna del hermoso peludo, Kathy llegó hasta un refugio de Oklahoma, en el que conoció a Bert y lo adoptó, para después mudarse a Nueva York, donde ambos viven felices.

Realmente era como un osito bebé, con su mirada triste y tierno semblante. Resultó ser un compañero maravilloso, alegre, juguetón y muy amoroso.

Su madre humana comenzó a documentar su vida mediante imágenes que fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram, en donde rápidamente se hicieron viral.

La fama del perro ha sido tan arrasadora que ya suma poco menos de 500 mil seguidores en la mencionada red social. Es toda una estrella, no solo por su actual apariencia, sino por su conmovedora historia de vida.

El pequeño "oso" y su madre pasan los días en el trabajo, una galería de arte, donde llegan fanáticos para fotografiarse con el carismático peludo.

Ella ha dicho que, con el tiempo, ha comprendido el lugar de Bert en este mundo: Su misión es dar felicidad a los demás.

En un espacio tan crudo y oscuro como Internet, las fotos de Bert son una luz de amor.