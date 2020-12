Sediento perro callejero encuentra un balde y empieza a pedir agua

Los animales de la calle deben aprender a sobrevivir a la falta de alimento y, especialmente, a la indiferencia de las personas; sin embargo, no todos muestran su peor versión y eso quedó bien en claro cuando en YouTube apareció un video donde un perrito recibe el apoyo de todo un vecindario que se preocupó por su situación.

Según ViralHog, el cachorro sin hogar era víctima de la gran ola de calor que empezó a golpear las calles de Lima, pero al no tener un familiar no podía satisfacer sus necesidades y no tuvo otra alternativa que poner su creatividad en juego.

Durante una de sus caminatas sin destino, la mascota encontró un balde vació en un descampado y empezó a movilizarse por diferentes calles en busca de humanos de buen corazón que puedan regalarle un poco de agua y así calmar su sed. Pero dice aquella frase: "hay veces donde se termina encontrado oro en lugar de cobre".

El perrito tuvo la suerte de llegar a una urbanización donde lo trataron como un "personaje importante", ya que nadie pudo resistirse a sus encantos y también le proporcionaron croquetas y unos juguetes que depositaron en su improvisado recipiente.

Por amor a los animales

La agrupación dejó de lado el tenso momento que estamos viviendo a consecuencia del coronavirus y quiso demostrar que los humanos de "buen corazón" continúan existiendo a pesar de las adversidades que trajo consigo el 2020, o año de la pandemia, según describe el canal de YouTube que publicó las imágenes.

El video se hizo viral rápidamente y alcanzo miles de reproducciones y cientos de comentarios en pocas horas, donde los usuarios expresaron su gratitud hacia las personas que ayudaron al perrito callejero, que en todo momento mostró una actitud muy amigable.

Los perros, seres encantadores

Tras la difusión del video en YouTube, hasta la fecha, se desconoce el paradero de la mascota y muchos esperan que alguna persona se haya apiadado de su presencia.