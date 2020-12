Graban a dueño paseando a su perrito en un carro de juguete y escena se vuelve viral

Una tierna escena protagonizó un perrito cuando su papá humano lo llevó al parque en su carro de juguete para evitar que camine y se canse en el paseo. Miles de personas quedaron sorprendidas en TikTok al ver el amor y paciencia que tenía el noble hombre.

El propietario de la mascota salió con su fiel compañero de cuatro patas para dar una corta caminata. Como se puede ver en el video viral de TikTok, el amo del perrito Chihuahua usó una cuerda para jalar el carrito de juguete y pasear a su mascota con tranquilidad.

La grabación enterneció a miles de usuarios en redes sociales, ya que el perrito se mostraba feliz al lado de su dueño, quien lo cargaba cuando habían baches en las veredas de su vecindario.

El clip de TikTok generó más de 16 mil reproducciones y decenas de emotivos comentarios sobre el divertido video del perro y su papá humano.

"Qué adorable perrito", "Me dio mucha risa ver al perrito con su carrito, es muy ocurrente su dueño, me encantan", "Un perrito muy engreído y su papá es muy consentidor", "Lo más tierno que he visto hoy", escribieron en redes sociales.