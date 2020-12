Carta de un perro sin hogar a Papá Noel y a Dios por Navidad

Miles de perros viven en las calles en nuestro país y otros animales rescatados se encuentran en albergues a la espera de una familia que los adopte. Con el fin de concientizar a los usuarios sobre la triste realidad que pasan día a día, una organización creó una emotiva carta de un callejerito a Papá Noel y a Dios por Navidad.

Carta de un perro callejero a Papá Noel

"Querido Papá Noel y Diosito. Este año me he portado muy bien y por eso me gustaría pedirte estos regalos: Alguien que me ayude a ser feliz, pues yo no sé hacerlo solo. Una camita blandita y un hogar cálido. Y sobre todo alguien que me quiera para siempre", se lee en la publicación de Dame una patita Bolivia en Facebook.

Asimismo, el conmovedor mensaje señala que muchos perros buscan una familia responsable que los alimente y cuide, en especial en Navidad, ya que algunos personas usan pirotécnicos y el ruido los atemoriza.

"Aquí en la calle no tenemos leche ni galletas, pero tenemos mucho amor y un sueño latente: Conseguir un cálido hogar. Por favor me porté muy bien y aunque ganas no me faltaron de morder a mis agresores, preferí ser paciente y seguir siendo un buen perro para conseguir una linda familia por siempre, una que no me abandone. No mordí para que tú veas que me porté muy bien".

"Te pido de corazón que leas mi carta y nos ayudes a todos mis hermanos callejeritos para que encontremos familias pronto y dejemos atrás las calles, y solo volvamos cuando nuestras familias nos saquen a pasear, anhelamos mucho una segunda oportunidad".

"Espero nos tomes en cuenta Papá Noel que un humano se apiade y nos rescate de la soledad, nos rescate de la fría y cruel calle. Con cariño, mucha fe y entusiasmo. Firma: Un perro más de la calle", finaliza el mensaje por Navidad.

Wapa, miles de internautas quedaron impactados con el mensaje del perro sin hogar por Navidad, generando más de mil interacciones en Facebook.

"Que siga aumentando el número de adopciones responsables y cada vez más sean menos los angelitos que sufren en la calle. Las redes sociales son nuestro aliado en encontrar familias que quieran adoptar, sigamos luchando por ellos", "Es doloroso que no haya conciencia con los animalitos, ellos también sufren y sienten todo", "Papá Dios quiera encuentren un hogar dónde los traten con mucho cariño y dedicación", escribieron en Facebook.