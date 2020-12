Joven arriesgó su vida en un rio para salvar la de un cachorro

Un video viral difundido en Facebook ha conmovido a miles de usuarios, especialmente a todos los amantes de los animales. Un joven puso en peligro su vida con el objetivo de salvar a un pequeño perro que fue arrastrado por las aguas de un rio.

Como se aprecia en el video viral, el hombre estaba pasando por el lugar cuando escuchó los quejidos del cachorro que estaba dentro del agua y este sin pensarlo dos veces fue tras el animal.

"Ni bien me percaté que el cachorro corría peligro, no dudé en ingresar al río para salvarlo. Por suerte, el animal salió ileso", comentó el rescatista en el video que fue compartido en el canal ViralHog de Facebook.

El emotivo material audio visual no tardó en volverse tendencia en distintos países como España, México y Estados Unidos.

Finalmente, el pequeño sabueso fue llevado a un refugio de animales donde espera la adopción de una familia responsable: que le brinde un techo, amor, comida y mucha felicidad.

7 razones para tener un perro en nuestras vidas

Evitan el sentimiento de soledad

Contar con un perro en el hogar ayuda a que la persona se sienta más segura de sí misma y más protegida. También puede ayudar a evitar estados como la depresión por sentimiento de soledad, ya que su compañía estimula el contacto físico y la comunicación. Puede que no hablen, o que no nos sigan la conversación, pero uno sabe, con total certeza, que no está solo en casa y que tiene compañía.

Alivian la depresión

Las personas deprimidas no sienten el deseo de relacionarse. Cuando una persona mantiene un vínculo con una mascota, tiene un motivo para levantarse de la cama. Quizá no tenga ganas de hacer nada, pero sabe que debe darle de comer y en el caso de los perros, por ejemplo, sacarle a la calle. Es frecuente que la persona deprimida no se desahogue con nadie, pero quizá sí se siente capaz de hablarle a su mascota.

Aumentan el sentimiento de felicidad

Los dueños de mascotas, tras compartir un rato de juegos, experimentan un aumento de oxitocina, se estimula la producción de serotonina y la dopamina, al mismo tiempo que el cortisol se disminuye, todas estas hormonas ayudan a disminuir los niveles de estrés y son un buen antídoto contra la depresión.

Reducen el estrés

El equipo de la psiquiatra Sandra Baker de la Universidad Commonwealth de Virginia (EEUU) midió las ondas cerebrales de distintos dueños de perros antes y después de pasar un rato con ellos. Estos estudios han revelado que tener una mascota y acariciarla frecuentemente, ayuda a reducir los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Por lo que se aconseja acariciar, jugar, pasear e incluso hablar con las mascotas para despejar la mente y sentir bienestar.

Aumentan el sentido de la responsabilidad

Nos hacen responsables en su cuidado, y nos enseñan a plantearnos prioridades. Además de ser un compañero de juegos para los niños y niñas, crecer con una mascota es una oportunidad para enseñarles a ser responsables y a respetar a los animales. Los perros, por ejemplo se convierten en unos maestros excelentes, fuente inagotable de estímulos que despiertan los sentidos del niño.

Mejoran la vida social

Con frecuencia, salir a pasear a la mascota es la excusa para conocer gente: en los parques se forman corrillos de dueños de perros que coinciden allí, hay desconocidos que se acercan a acariciar a un cachorro o surgen conversaciones sobre anécdotas o el cuidado de sus mascotas.

Refuerzan la autoestima

Los dueños de mascotas tienen más probabilidad de tener una mayor autoestima, según concluyeron los científicos de las universidades de Miami y Saint Louis. Se ha observado también que niños y niñas con alguna dificultad de que leen en voz alta delante de su mascota refuerzan su seguridad y confianza en sí mismos, ya que las mascotas no se van a reír de cómo lo hacen o si se equivocan.