Perrita disfruta de su "quinceañero" junto a sus amos. ¡Bailó el vals!

Aún falta muchísimo para haya una buena convivencia entre seres humanos y animales; sin embargo, existen algunas personas y mascotas que tienen una hermosa relación. La siguiente historia refleja el amor que tienen los amos con una adorable perra que cumplió la mayoría de edad con su familia.

Mediante un video publicado en TikTok se aprecia como los integrantes de un hogar le celebran los quince años a la tierna Cloe, la peluda de casa.

La adorable perrita de raza poodle lució un vestido de tul rosa y dos moños del mismo color. La emotiva escena generó diversas reacciones en la esfera virtual; algunos se divirtieron al ver a una coqueta peluda sobre los brazos de sus dueños esperando 'bailar' el vals, otros adujeron que el gesto era muy hermoso.

En el video, viralizado en TikTok, se puede ver cómo uno de los familiares cargan a la mascota y empiezan a bailar al ritmo de la música, precisamente el típico vals de quince años.

"La fiesta de 15 años más merecida de la vida", "¿Quién no lo celebraría? No todos llegan a los 15 años. Es una perrita dichosa y feliz", "Es lo más hermoso que he podido ver", se aprecian algunos de los comentarios.

Hasta hace poco, el video logró obtener más de 300 mil reproducciones en TikTok. Siendo honestos, ¿Quién tuvo la dicha de ver a su perro 15 años en la familia? Muchos quisiéramos retroceder el tiempo y esperar que eso suceda con nuestros angelitos de cuatro patas que ya no están entre nosotros.