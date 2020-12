Mujer protagoniza emotivo reencuentro con su perrito extraviado hace 2 años

Las personas que dejan ingresar una mascota a sus vidas saben que la conexión que formaran será "para siempre"; sin embargo, la relación que mantengan no siempre será positiva y habrá inconvenientes en medio del camino. Un claro ejemplo fue comentado en YouTube por Mariah Mayflower, quien fue separado de su perrita cuando entraron a allanar su hogar.

La mujer, que estaba de vacaciones, tuvo que recorrer 1.000 kilómetros y esperar casi tres años para encontrarse nuevamente con Hannibal, un pitbull muy amigable que reconoció a su mamá humana cuando se vieron las caras otra vez y, posteriormente, se enfundaron en un profundo abrazo.

Según cuenta, Mariah intentó por todos los medios localizar a su fiel compañera pero fue imposible conseguir respuesta hasta que recibió una llamada telefónica de un amigo que vive en la localidad de Tennessee, Estados Unidos, para comentarle que había visto una perrita muy parecido a 'Hanni'.

Sin pensarlo dos veces, la dueña emprendió un viaje de esperanza con el objetivo de reencontrarse con su mascota: "Ha sido un largo camino sin ti, pero estoy tan feliz de que estés en casa", escribió la mujer en la descripción del video que compartió.

Nos volvemos para casa, amiga

Pero no todo fue felicidad, las imágenes publicadas en YouTube detallan que la señora logró percatarse de un pequeño bulto que había en el cuello del pitbull y que necesitaba ser extirpada para evitar futuras complicaciones; sin embargo, por todo lo que había vivido, ella quiso llamarlo un "milagro de Navidad".

Ahora Mariah Mayflower se encuentra recaudando fondos para la operación de Hannibal a través de Go Fund Me, donde miles de personas se sumaron a la causa y decidieron aportar su 'granito de arena' para quienes no la están pasando nada bien durante la pandemia del coronavirus.

Por amor a los animales

"Hace dos años y medio Hannibal fue separado de su familia, después de que allanaron su casa. Recientemente reunido con su familia después de tanto tiempo, lo encontraron con una masa en el cuello", dice el objetivo de la campaña, la cual se hizo viral en YouTube tras el emotivo reencuentro de madre e hija.