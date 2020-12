Profesora adoptó a más de 200 perros que encontró en la calle

Las personas continúan demostrando que las buenas acciones siguen vigentes en 2020, a pesar que estamos viviendo tiempos difíciles a consecuencia del nuevo coronavirus por gente como Caitie Evers podemos creer nuevamente en la bondad. A través de Instagram, la maestra de una escuela en Houston muestra a todas las mascotas que rescató para brindarlas en adopción a familias de buen corazón.

La profesora, que siempre ha demostrado un "amor incondicional" por los animales, empezó su labor de salvataje en 2013 cuando encontró a un perrito herido en medio de la autopista y no tuvo otra alternativa que llevarlo a un centro veterinario. Desde aquel entonces, su inocente acción se transformó en un pasatiempo que viene realizando hasta la fecha junto a varios colegas y amistades.

"Houston tenemos un gran problema con los perros callejeros, en nuestra área tenemos alrededor de un millón de perros callejeros. Siempre me han encantado los perros y no quiero simplemente sentarme y ver cómo suceden las cosas (…) Tengo el tiempo y la capacidad para poder ayudar. Me encanta hacer felices a los perros y me hace feliz ver cuánto cambian y qué tan bien se ponen", dijo a Metro.

"Cada perro que viene a mí está en una situación de vida o muerte, algunos de ellos parecen más resistentes que otros, pero muchos de ellos están muriendo a causa de una infección o una enfermedad (…) Realmente disfruto haciendo lo que hago y recibo mucho amor de los perros por ello. Recuerdo que cuando comencé a acoger, nunca quise regalarlos, me sentía malvada y mezquina", agrega Caitie Evers.

Por amor a los animales

Según cuenta en Instagram, la maestra no tiene entrenamiento en cuidado animal, pero todo lo que hace sale de su corazón con el objetivo de ver felices a las mascotas desamparadas que deambulan por las calles en busca de una "segunda oportunidad".

"Al principio, nunca me esforcé por acoger a los perros, la gente simplemente me llamaba cada vez que encontraba uno que necesitaba ayuda y alguien que los cuidara (…) Con el paso del tiempo, se convirtió en algo más y ahora no podía verme a mí misma sin hacer esto (…) No veo un punto final para mí aquí. Cuanto más me meto, más lo disfruto", dijo al mencionado medio.

Un nuevo comienzo para ellos

A través de Instagram, Caitie Evers busca encontrar personas que deseen hacerse cargo de los perros que logra rescatar, ya que no cuenta con la suficiente solvencia económica para mantenerlos debido a la pandemia del coronavirus, enfermedad que sigue golpeando muy fuerte a Estados Unidos desde su aparición en 2019.