Denuncian que vecinos agredieron a una perrita mientras daba a luz

El coronavirus no fue el único protagonista del 2020, ya que los casos de "maltrato animal" tuvieron un gran impacto negativo en la sociedad. En Facebook y demás redes sociales pudieron hacerse viral innumerables historias donde, la gran mayoría, pudieron gozar de un final más que alentador.

Pero antes de finalizar el año de la pandemia, una nueva víctima acaparó innumerables portadas de protección y cuidado animal: se trata de una perrita que fue agredida por unos vecinos de la zona de Klang, en Malasia, mientras daba a luz a su camadita.

Según cuenta su rescatista, la solitaria mascota fue atacada por los habitantes que portaban palos y ladrillos con la intención de ahuyentarla para que fuese a parir a otro sitio. El objetivo fue completado, pero jamás podrán experimentar el daño que provocaron en un indefenso ser que solamente buscaba tranquilidad.

La escalofriante escena fue atendida por Malaysian Dogs Deserve Better (MDDB), una organización animalista dedicada al rescate, rehabilitación y reubicación de perritos abandonados o callejeros, que atendieron la denuncia de la indignada mujer.

¡No al maltrato animal!

"Mientras estaba dando a luz, la trataban de ahuyentar para que pariera en otro lado. Pero cuando estás en el parto, simplemente no puedes parar. Así que después de dar a luz a ocho cachorritos, los llevó uno por uno a un lugar cercano, con placenta y todo", comentó MDDB a World of Buzz, tras compartirse varias imágenes en Facebook.

La señora, que no fue identificada, se acercó a la perrita y la llevó hasta un jardín para que continuara alumbrando mientras esperaba la llegada de los rescatistas. Tras varios minutos, la mascota y sus crías fueron llevadas hasta un veterinario donde las testearon por distemper y parvovirus, donde sus bebés dieron "positivo" a la primera enfermedad y fueron puestos en "tratamiento de inmediato".

"Es muy, muy perturbador. Esta gente no tiene tapujos en hacerles daño y no podemos imaginar maltratar a una perrita que está dando a luz o que acaba de hacerlo. Es realmente una bajeza", explico Malaysian Dogs Deserve Better a través de una publicación en Facebook.