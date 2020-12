Perro escapó de un voraz incendio y se refugió en medio del mar

Los perros son catalogados animales muy inteligente que pueden detectar el peligro antes que cualquier otro ser, pero muchas veces no son atendidos por los humanos que pasan por alto sus "mensajes de alerta". Un claro ejemplo ocurrió cuando la localidad de Mati se prendió en llamas y captó la atención de las páginas de Facebook por las repercusiones del accidente.

El hecho ocurrió en 2018 cuando la provincia griega se vio afectada por un incendio forestal que dejó 87 fallecidos y más de 170 personas con quemaduras graves, que fueron rescatadas por los bomberos que lucharon durante horas contra el fuego.

Sin embargo, el caso que más llamó la atención de todos los habitantes fue la desaparición de Lua, una perrita de raza mixta, que logró escapar del 'infierno' hacia dirección desconocida para evitar ser parte de la nómina de víctima mortales. Tras varios días de investigación, sus familiares pensaron lo peor y mostraron resignación luego de vivir momentos desesperantes.

Pero lo que no sabían era que su cachorro estaba vivo y se había refugiado en una roca ubicada en medio del mar, esperando que alguien se apiade de él y pueda ayudarlo a sanar sus heridas. Por fortuna, un grupo de amantes de los animales y organizaciones de rescate lograron notar su presencia y fueron en su rescate.

Por amor a los animales

Luego de realizar un trabajo exhaustivo, los voluntarios compartieron imágenes en Facebook de la mascota con el objetivo de captar el paradero de sus dueños, quienes respondieron a la publicación y fueron a su encuentro por el puerto de Rafina, en Grecia.

"¡Ella fue encontrada por su gente! ¡Su nombre es Lua! No la dejaron morir, ¡su familia la ama! No sabían qué hacer en medio del caos", dijo StreetDogs in Volos-Greece, grupo animalista que juntó a Lua con su familia.

Bienvenido otra vez a casa

Según informaron varios medios en Facebook, el rescate del perrito "fue una pequeña luz de alegría" que vivieron sus parientes a comparación de otras personas que no la pasaron nada bien durante el incendio forestar que afectó a la localidad de Mati, zona que tardó varios meses en levantarse del accidentado suceso.