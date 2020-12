Atleta despide de manera emotiva a su perro: "Recordaré tu último beso"

Cuando una persona decide adoptar a una mascota sabe que no puede deslindarse de sus responsabilidades por nada del mundo, y eso fue lo que pasó con Mikael Lindnord al momento de brindarle un "hogar para siempre" a Arthur. El deportista sueco mostró en Instagram la evolución del perrito desde que lo encontró en Ecuador hasta el día de su muerte.

Según relata El Comercio, el cachorro fue encontrado por el atleta en 2014 cuando disputaba el Mundial de deportes de aventura Huirasinchi Explorer junto a su pareja Helena, quien le propuso hacerse cargo del animalito porque sabía que no estaba pasando buena vida. Pero luego de 6 años, el can empezaba a enfermarse muy seguido hasta que su organismo no pudo continuar y terminó falleciendo.

"No puedo respirar y no puedo ver porque tengo todas mis lágrimas. Tu vida era más grande que la vida misma y todavía te veo y te escucho en todas partes de la casa. Tenías un corazón más grande que el de la mayoría. Tu alma era hermosa y pura", lamentó.

"Es extraño, pero amabas la nieve incluso más que los niños y tu espíritu de lucha era más fuerte que cualquier cosa que haya presenciado. Amabas a tu hermano y hermana como si fueras un ser humano. Pasamos 6 años fantásticos juntos", continuó el deportista.

Hasta siempre, mi querido amigo

"Gracias Ecuador por prestarnos esta hermosa alma. Siempre recordaré tu último beso. Descansa en paz Arthur. Te amo", sentenció Mikael Lindnord en su publicación de Instagram, donde recibió las condolencias de sus amigos y seguidores ante la "carrera más difícil" que debe estar enfrentando.

Tras realizar una investigación, se pudo descubrir que el deportista era muy fan de Arthur, ya que en todas sus redes sociales compartía fotografías de su mascota y de las aventuras que empezaron a realizar desde el momento que aterrizaron en Suecia.

Un amor que pocos logran conocer

"De alguna manera supe que Arthur entendía lo importante que era para todos nosotros", dijo en otra postal que realizó Mikael Lindnord en su cuenta de Instagram, dando a entender que nunca podrá reemplazar el vació que dejó el cachorro.